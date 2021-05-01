هجوم لداعش شرق كركوك.. وأنباء عن سقوط ضحايا

استهدف تنظيم "داعش" نقاطاً لقوات البيشمركة شرق كركوك شمال العراق، بحسب ما أفادت مصادر كردية فجر السبت، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وعلى تويتر، تحدثت مصادر محلية عن مقتل 6 من البيشمركة، دون أي تأكيد رسمي حتى الآن.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية كانت أعلنت الجمعة العثور على أكداس من العتاد من بينها صواريخ وقاذفات وعبوات ناسفة محلية الصنع، خلال عملية أمنية نفذتها قيادة العمليات الجزيرة بالأنبار والمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

صواريخ وقاذفات وعبوات ناسفة

كما قالت الوزارة في بيان رسمي إن"قيادة عمليات الجزيرة والمقر المتقدم للعمليات المشتركة نفذت عمليات بحث وتفتيش في كركوك والمناطق المحصورة بين شرق نهر الفرات وغرب بحيرة الثرثار، نتج عنها العثور على جلكان سعة 20 لتراً يحتوي على مادة TNT عدد 3، عبوة أسطوانية، مسطرة تفجير عدد 2. وجرى تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي".

إلى ذلك كشفت أن قوة من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة قامت بتنفيذ عملية أمنية في منطقة السلام بقضاء الحويجة في محافظة كركوك نتج عنها العثور على كدس للعتاد يحتوي 3 سبطانة سلاح 14.5، وسبطانتين سلاح 12.7، و7 عبوات ناسفة "محلية الصنع" عبارة عن قنينة سعة واحد لتر، و13 قنبرة هاون 60 ملم، و16 صاروخ، 3 صواريخ ستريلا، 3 صمام قنبرة هاون 60 ملم، وصاروخين قاذفة RBG7، وسبطانة هاون 82 ملم، و6 قذائف مدفع نمساوي.

تصاعد وتيرة تحركات "داعش"

ولفتت إلى أنه خلال عملية التفتيش في ناحية العباسي في محافظة كركوك، تم العثور على 4 صواريخ SPG9، وصاروخين قاذفة RBG7، وقنبرة هاون 60 ملم، وتم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصولياً.

يشار إلى أنه في وقت سابق، تمكنت القوات الأمنية العراقية من معالجة كدسي عتاد يحوي على قذائف وقنابر وعبوة ناسفة من مخلفات "داعش" في نينوى والأنبار.

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة تحركات عناصر "داعش" في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى، حيث تشهد تلك المناطق هجمات متفرقة من قبل عناصر التنظيم.