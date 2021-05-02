استهداف قاعدة للتحالف في مطار بغداد بصاروخي كاتيوشا

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي، فيما تمكنت القوات الأمنية المختصة من تدمير صاروخ آخر في الجو قبل سقوطه قرب المطار أيضاً، دون خسائر تذكر.

وطالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية بملاحقة مطلقي الصواريخ على مطار بغداد والقبض عليهم. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الهجمات الصاروخية على مطار بغداد.

وقبل أقل من أسبوعين سقطت ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بمطار بغداد الدولي، تتمركز فيها قوات عراقية وأخرى أميركية.

وأطلِقت الصواريخ، وعددها ثلاثة، من منطقة "حي الفرات" القريبة من مطار بغداد، جنوب غربي العاصمة العراقية. ويذكر أن "حي الفرات" محاذٍ لمنطقة "حي الجهاد" في العاصمة العراقية.

ويتقاسم هذه القاعدة عسكريون عراقيون وآخرون أميركيون يشاركون في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وهجوم الأحد هو ثالث هجوم صاروخي يستهدف القوات الأميركية في العراق في أقل من أسبوع، إذ تعرضت قاعدة عسكرية أخرى تقع شمال بغداد لقصف بخمسة صواريخ الأحد، مما أدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة جنود عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

وبالمجمل، استهدف 23 هجوماً بصواريخ أو قنابل، قواعد تضم عسكريين أميركيين أو مقرات دبلوماسية أميركية، منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير، فيما وقع العشرات غيرها قبل ذلك على مدى أكثر من عام ونصف العام.