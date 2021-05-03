.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادي داعشي بالفلوجة

أبو علي الجميلي المسمى والي الفلوجة
داعش

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادي داعشي بالفلوجة

الإرهابي المكنى أبو علي الجميلي المسمى والي #الفلوجة التابع لتنظيم #داعش الإرهابي اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظيم #القاعدة  منذ عام 2005 ثم انتقل إلى تنظيم داعش فيما بعد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبجهد استخباري وفني من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو علي الجميلي والمسمى والي الفلوجة التابع لتنظيم داعش الإرهابي.

واعترف القيادي في تنظيم داعش خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2005، ثم انتقل إلى تنظيم داعش وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية.

العراق.. القبض على 13 "داعشيا" في نينوى العراق داعش العراق.. القبض على 13 "داعشيا" في نينوى

يذكر أن القيادي الداعشي كان محكوما عليه 15 سنة، وتم الإفراج عنه سنة 2011، وبعدها جدد ما تسمى البيعة لتنظيم داعش وعمل ضمن أوكار الأسلحة، وبعدها هرب إلى سوريا بعد عملية تحرير الأنبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل، وبعدها عين بما يسمى والي الفلوجة.

وكان القيادي الداعشي يرتدي حزاما ناسفا شخصيا، واعترف بقيامه بعشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء، وقد تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك 14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك
عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ بالتفاصيل عشاق القهوة.. أول دراسة تكشف تأثير إدمانها على الدماغ بالتفاصيل
الأكثر قراءة
فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. "ليس مصاباً بكورونا"
النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية
أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة أبرزها الصداع النصفي.. نقص هذا العنصر يتسبب لك بمشاكل عدة
جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري السعودية تسمح بالسفر لمتلقي اللقاح اعتبارا من 17 مايو الجاري
السعودية: جمع صلاتي التراويح والقيام مع العشاء السعودية: جمع صلاتي التراويح والقيام مع العشاء
قبل أن تذهب
خامنئي يهاجم ظريف بعد تسريبه.. والوزير يعتذر
خامنئي يهاجم ظريف بعد تسريبه.. والوزير يعتذر
اكتشف المزيد