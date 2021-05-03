الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادي داعشي بالفلوجة

تمكنت وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبجهد استخباري وفني من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو علي الجميلي والمسمى والي الفلوجة التابع لتنظيم داعش الإرهابي.

واعترف القيادي في تنظيم داعش خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2005، ثم انتقل إلى تنظيم داعش وعمل ضمن الأوكار الخاصة بإيواء العناصر الإرهابية من الذين يحملون الجنسية العربية.

يذكر أن القيادي الداعشي كان محكوما عليه 15 سنة، وتم الإفراج عنه سنة 2011، وبعدها جدد ما تسمى البيعة لتنظيم داعش وعمل ضمن أوكار الأسلحة، وبعدها هرب إلى سوريا بعد عملية تحرير الأنبار، ثم عاد وعين ما يسمى نائب والي الموصل، وبعدها عين بما يسمى والي الفلوجة.

وكان القيادي الداعشي يرتدي حزاما ناسفا شخصيا، واعترف بقيامه بعشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء، وقد تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.