.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خوف بالعراق من دواعش الهول.. نائب يحذر من إعادة نازحين

من مخيم الهول شمال شرق سوريا (أرشيفية - أسوشييتد برس)
في مقابلة مع العربية نت

خوف بالعراق من دواعش الهول.. نائب يحذر من إعادة نازحين

"عودة هؤلاء تعتبر قنابل موقوتة تزيد من المخاطر الأمنية في نينوى"

متابع الغاء المتابعة

العراق - نصير العجيلي

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن أكد مراسل العربية اليوم الأربعاء أن أكثر من 500 لاجئ عراقي في مخيم الهول الذي يقطنه لاجئون من جنسيات مختلفة فضلاً عن عائلات عناصر داعش سينقلون إلى العراق غداً الخميس، حذر بعض النواب العراقيين من الإقدام على تلك الخطوة.

وأعرب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني عن رفضه لعمليات نقل عوائل التنظيم وإعادة توطينهم في نينوى، معتبرا أن إعادتهم للمحافظة ستشكل تهديدا على الاستقرار فيها وعلى الأمن القومي العراقي.

مخيم الهول ثانية.. جحيم منسي بأطفاله وعنفه في سوريا سوريا مخيم الهول ثانية.. جحيم منسي بأطفاله وعنفه في سوريا

كما أكد في حديث للعربية.نت أن 100 من عائلات التنظيم ستنقل من مخيم "الهول" في سوريا، إلى مدينة نينوى في العراق. وتابع: "700 شخص سينقلون من الهول السوري إلى مخيم الجدعة الواقع جنوبي مدينة الموصل خلال الأيام القليلة المقبلة وهم من مجموع 30 ألف شخص موجودين هناك.

قنابل موقوتة

إلى ذلك، شدد على أن عودة هؤلاء تعتبر قنابل موقوتة ستزيد من المخاطر الأمنية في نينوى"، محذرا من احتمال وقوع عمليات انتقام من قبل المتضررين من داعش، ما قد يسبب فوضى جديدة في المدينة هي بغنى عنها.

كما دعا نواب ومسؤولو نينوى إلى التكاتف لرفض هذا الأمر الذي سيؤثر على مستقبل المحافظة .

من مخيم الهول شمال شرق سوريا (أرشيفية- أسوشييتد برس))
من مخيم الهول شمال شرق سوريا (أرشيفية- أسوشييتد برس))

وأوضح أن "مخيم الهول يحوي جنسيات متعددة من ضمنهم عراقيون يقدر عددهم بحوالي 30 ألفا، ويتحدرون من عدة محافظات عراقية من ضمنها نينوى والأنبار وصلاح الدين وبغداد وبابل وكركوك وديالى"، مضيفا أن محاولات جرت سابقا لإعادة هؤلاء، من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الدولية وبالأخص الأمم المتحدة إلى مخيم في منطقة زمار، لكن الأهالي رفضوا أن تكون الموصل مكبا لنفايات داعش وتم التصدي للموضوع بقوة من قبل ممثلي نينوى"، بحسب تعبيره.

لماذا لا يعودون لديارهم؟

كذلك، أكد أنه تم تخصيص مخيم الجدعة جنوب الموصل لاستقبال الدفعة الأولى منهم، لافتا إلى أن عددهم يقدر بحوالي 700 شخص.

وتساءل النائب العراقي إذا لم يكونوا من الدواعش أو عائلات عناصر التنظيم، فلماذا لا تدمجهم الحكومة بالمجتمع العراقي، وتعيدهم إلى ديارهم؟، ولماذا يوضعون في المخيمات؟.

من مخيم الهول شمال شرق سوريا (أرشيفية- أسوشييتد برس))
من مخيم الهول شمال شرق سوريا (أرشيفية- أسوشييتد برس))

يشار إلى أنه على الرغم من مرور سنوات على هزيمة التنظيم الإرهابي الذي أحال مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لا يزال الآلاف من العراقيين النازحين يقبعون في مخيمات بانتظار ترميم منازلهم، أو خوفا من العودة وتنفيذ عمليات انتقام من بعضهم بسبب انخراط أبنائهم أو أقاربهم في داعش خلال الحرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بوزن 21 طناً.. صاروخ صيني شارد يثير الرعب بوزن 21 طناً.. صاروخ صيني شارد يثير الرعب
بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم
تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب
شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا
قبل أن تذهب
عزل الوفد الهندي باجتماعات الدول السبع الكبار بعد إصابة عضوين بكورونا
عزل الوفد الهندي باجتماعات الدول السبع الكبار بعد إصابة عضوين بكورونا
اكتشف المزيد