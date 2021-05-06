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بأوامر من الكاظمي..إزالة صور قادة إيرانيين أزعجت بغداد

من عملية إزالة الصورة
من عملية إزالة الصورة

بأوامر من الكاظمي..إزالة صور قادة إيرانيين أزعجت بغداد

جهة مجهولة كانت رفعت الصورة وسط العاصمة

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دبي - العربية.نت

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بأمرمن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أزالت السلطات صوراً للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس الإيراني القتيل قاسم سليماني، والخميني من أمام جامع أبو حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

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فقد توجهت قوة ترافقها آليات حكومية لإزالة الصورة التي أثارت ردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهة مجهولة قد رفعت مساء الأربعاء، لافتة ضمت صور كلٍ من قاسم سليماني، وعلي خامنئي والخميني على بعد أمتار من مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان.

غضب عراقي

يشار إلى أن رفع صور كهذه كان أثار غضباً شعبياً وانتقادات واسعة، وأثارت غضب عراقيين وأثارت حفيظتهم ضد إيران.

كما طالب العديد من السكان الجهات الحكومية بمنع رفع مثل تلك الصور خصوصا خلال المواكب، واستبدالها بصور لشخصيات عراقية.

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