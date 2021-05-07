بغداد: لا اتفاق يتيح لتركيا القيام بعمليات عسكرية داخل العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عدم وجود أي اتفاق بين بغداد وأنقرة يتيح للقوات التركية القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي إنه "لا يمكن للحكومة العراقية أن تتفق مع تركيا على قصف بلادنا، وهذا الكلام غير دقيق وغير صحيح"، مضيفاً "نحن لدينا اتصال وعمل مع حكومة إقليم كردستان ولذلك من المهم جدا أن ننسق وجهات النظر لمعرفة أسباب هذه الخروقات"، مؤكداً أن "هناك عملا يوميا كبيرا من قبل وزارة الخارجية والحكومة المركزية في بغداد بهذا الصدد".

بدوره، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، دانا شهيد جزا إن "تركيا ليست الدولة الأولى التي تقوم بهذه الخروقات ولن تكون المرة الأولى لها، فإيران تقصف الحدود وتتوغل داخل الأراضي العراقية بشكل يومي، وكذلك الدول الأخرى، هذا يتعلق بالعراق وكيف يمكن له الحفاظ على سيادته وحدوده، وبرأيي فإن العراق بحاجة إلى الدعم الدولي، وكذلك وجود حكومة قوية، أي أن تحظى باحترام جميع الأطراف".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت الاثنين الماضي، استدعاء القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، احتجاجا على دخول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للأراضي العراقية بدون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة.

يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من العمليات الجوية والبرية عبر الحدود ضد العمال الكردستاني على مدى العقود الماضية، ما كان يثير بعض انتقادات الحكومة في بغداد، لاسيما مع تضرر عدد من الحقول والأراضي الزراعية أو البيوت السكنية في المنطقة.