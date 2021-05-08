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هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عراقية تضم قوات أميركية

عين الأسد
قاعدة "عين الأسد"
ميليشيات العراق

هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عراقية تضم قوات أميركية

إغلاق المجال الجوي فوق قاعدة "عين الأسد" عقب الهجوم مباشرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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تعرضت قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أميركية في الأنبار، غرب العراق لهجوم بطائرات مسيرة، فجر السبت.

وقال مراسل "العربية" إن "المجال الجوي فوق قاعدة "عين الأسد" أغلق بعد استهدافها بطائرات مسيرة".

وتعرضت القاعدة لهجوم في الأسبوع الأول من مارس الماضي بعشر صواريخ. وتوفى متعاقد اميركي نتيجة إصابته بنوبة قلبية من جراء الهجوم.

وتستضيف قاعدة "عين الأسد" الجوية معظم القوات الأميركية المتبقية في العراق، والبالغ عددها 2500 جندي.

ورجح مسؤولون أميركيون أن أن كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران أو ميليشيا تابعة لها هي من نفذت هجوم مارس، الذي سبقته أيضا 3 هجمات على ذات القاعدة بفاصل زمني قصير.

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وتتهم واشنطن إيران، بمنح الضوء الأخضر لوكلائها في المنطقة لشن هجمات على القوات والمتعاقدين الأميركيين في العراق.

هذا ولم يتراجع دعم إيران للميليشيا العراقية بعد الضربة الأميركية التي استهدفت، أواخر فبراير، أهدافاً لميليشيات طهران في سوريا المجاورة.

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