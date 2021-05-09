اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني في محافظة كربلاء

أكد مراسل العربية، فجر الأحد، اغتيال الناشط العراقي المدني، إيهاب جواد الوزني، في محافظة كربلاء.

وأطلق مسلحون مجهولون، فجرا، النار على الوزني، أمام منزله وسط كربلاء، جنوب العراق.

وفتحت القوات الأمنية العراقية تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن شرطة كربلاء استنفرت جهودها بحثا عن قتلة الناشط.

وأشارت الخلية إلى تشكيل فريق مختص لجمع الأدلة في الجريمة.

ويعتبر الوزني أحد أبرز ناشطي محافظة كربلاء، ومن مؤسسي التنسيقيات الاحتجاجية هناك، ويشارك في الاحتجاجات بشكل مستمر.

وتعرض عدد من النشطاء في العراق خلال الفترات السابقة لعمليات خطف واغتيال غامضة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وجاءت جرائم اغتيال الناشطين في العراق على خلفية مشاركتهم في الحراك والتظاهرات من أجل الإصلاح في الداخل، ودعوتهم للحد من النفوذ الإيراني في العراق.