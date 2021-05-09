.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني في محافظة كربلاء

إيخاب جواد الوزني
إيهاب جواد الوزني

اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني في محافظة كربلاء

فتحت القوات الأمنية العراقية تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد مراسل العربية، فجر الأحد، اغتيال الناشط العراقي المدني، إيهاب جواد الوزني، في محافظة كربلاء.

وأطلق مسلحون مجهولون، فجرا، النار على الوزني، أمام منزله وسط كربلاء، جنوب العراق.

وفتحت القوات الأمنية العراقية تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن شرطة كربلاء استنفرت جهودها بحثا عن قتلة الناشط.

وأشارت الخلية إلى تشكيل فريق مختص لجمع الأدلة في الجريمة.

ويعتبر الوزني أحد أبرز ناشطي محافظة كربلاء، ومن مؤسسي التنسيقيات الاحتجاجية هناك، ويشارك في الاحتجاجات بشكل مستمر.

عريضة تطالب خامنئي بالإفراج عن طلاب النخبة المعتقلين إيران ميليشيات إيران عريضة تطالب خامنئي بالإفراج عن طلاب النخبة المعتقلين

وتعرض عدد من النشطاء في العراق خلال الفترات السابقة لعمليات خطف واغتيال غامضة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وجاءت جرائم اغتيال الناشطين في العراق على خلفية مشاركتهم في الحراك والتظاهرات من أجل الإصلاح في الداخل، ودعوتهم للحد من النفوذ الإيراني في العراق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أيعقل أنها مزحة؟ إيلون ماسك: أعاني من متلازمة أسبرجر أيعقل أنها مزحة؟ إيلون ماسك: أعاني من متلازمة أسبرجر
"اختناق بطيء".. صور تفطر القلوب لأطفال بغداد
الأكثر قراءة
أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب أخيراً بعد صمت طويل.. الصين تكشف عن مكان سقوط صاروخها المرعب
عالم فيزياء للعربية: الصاروخ الصيني قد يسقط صباح الأحد عالم فيزياء للعربية: الصاروخ الصيني قد يسقط صباح الأحد
شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب شغل الدنيا والناس.. صاروخ الصين التائه تفتت ببحر العرب
قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض قمر اصطناعي يصوّر الصاروخ الصيني وهو متجه نحو الأرض
عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات! عادة بسيطة تؤخر أعراض شيخوخة العضلات!
لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة لنوم عميق وهادئ.. عليك بـ5 أطعمة
قبل أن تذهب
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
هل التوصل لاتفاق جديد مع إيران ينهي عقوبات واشنطن؟
اكتشف المزيد