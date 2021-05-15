العراق.. إجراءات أمنية لتأمين الشريط الحدودي مع إيران

فرضت القوات العراقية، السبت، إجراءات أمنية لتأمين الشريط الحدودي العراقي الإيراني.

وتفقد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبدالحسين كاظم الماجدي، يرافقه قائد حرس حدود المنطقة الرابعة اللواء خلف لفته البدران قاطع اللواء الرابع عشر حيث اطلع على الإجراءات الأمنية المتخذة في القاطع في تأمين الحدود ومكافحة حالات التسلل والتهريب.

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كما اطلع على تفاصيل العمل وإجراءاته والوضع الأمني وجاهزية الوحدات في تنفيذ الواجبات المكلفة بها في حفظ أمن الشريط الحدودي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أصدر الخميس، قرارًا بإقالة قائد عمليات البصرة أكرم صدام، وتعيين اللواء الركن علي الماجدي، لمنصب قائد العمليات في المحافظة. وذلك بعد اشتباكات شهدها مجمع القصور بين قوة أمنية عراقية وعناصر ميليشيا موالية لإيران ليل الأربعاء في البصرة.

كما وجَّه الكاظمي بإرسال لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات أحداث المحافظة.

وكانت اشتباكات قد وقعت في البصرة، ليل الأربعاء، بين قوة أمنية عراقية وعناصر ميليشيا موالية لإيران، بعد مداهمة أمنية لمنزل أحد مسلحي الميليشيا، المتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين.

وقال مصدر أمني إن "فصيلاً مسلحاً يتبع لميليشيا عصائب أهل الحق هاجم مقر خلية الصقور الاستخبارية في منطقة البراضعية بالبصرة ليشلة أمس الأربعاء".

يشار إلى أن القيادي في العصائب مطلوب للقانون بتهم اغتيال ناشطين.