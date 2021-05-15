تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي على غزة.. تظاهرات في بغداد

شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، تظاهرات تنديداً بالتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً لتأمين الوقفة، فيما أغلقت عدداً من الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير في بغداد.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا أمس الجمعة إلى تظاهرات تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

بالتزامن تجدد القصف الإسرائيلي العنيف، لليوم السادس على التوالي على قطاع غزة، وحشدت إسرائيل المزيد من التعزيزات العسكرية الإضافية عند الحدود.

صور نشرتها وكالة الأنباء العراقية من التظاهرات من مظاهرات بغداد (فرانس برس)

في المقابل، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن عشرات الصواريخ أطلقت من القطاع نحو تل أبيب ومدن وسط إسرائيل.

يذكر أن الحملة الأمنية على غزة التي انطلقت منذ يوم الإثنين، أدت إلى ارتفاع أعداد القتلى، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبلغت الحصيلة الأحدث اليوم 139 قتيلا، بينهم 39 طفلا، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة حرجة.