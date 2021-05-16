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العراق ينوي شراء منظومة دفاع جوي.. وأميركا تهدد بعقوبات

قوات من الجيش العراقي
قوات من الجيش العراقي (فرانس برس)

العراق ينوي شراء منظومة دفاع جوي.. وأميركا تهدد بعقوبات

برلمانيون عراقيون أشاروا إلى نية لشراء أنظمة "إس-400" الروسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، نايف الشمري، السبت، أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر المقبلة لشراء منظومة دفاع جوي.

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وقال في تصريح صحافي، إن الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم.

كما أشار إلى أن اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص.

وأضاف، أن الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي.

منظومة صواريخ اس 400 الروسية
منظومة صواريخ اس 400 الروسية

أميركا تلوح بعقوبات

كذلك أضح الشمري أن التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع حصرا، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، ونحن ستراقب الدولة كافة العقود التي ستبرمها.

قوات من الجيش العراقي
قوات من الجيش العراقي

يشار إلى أن تقارير أميركية كانت أفادت في وقت سابق نقلا عن برلمانيين عراقيين بأن الحكومة العراقية تدرس المضي قدما بمناقشة شراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنها قد تفرض عقوبات عليها في حال قررت شراء الأنظمة الروسية.

وكانت موسكو قد أكدت العام الماضي مراراً، على استعدادها تلبية طلبات العراق فيما يتعلق بالتسليح والتعاون العسكري.

يذكر أن العراق يحاول شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، إلا أن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة هو ما يعيق المفاوضات.

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