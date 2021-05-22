اغتيال الناشط العراقي هاشم المشهداني عضو تحالف العزم في بغداد

قتل الناشط العراقي هاشم المشهداني، رئيس رابطة شباب الطارمية، اليوم السبت، على يد مسلحين مجهولين.

وذكرت السلطات أن ذلك يعد ثالث حادث اغتيال سياسي في أسبوعين بالعراق.

والقتيل هو أحد مرشحي تحالف عزم الذي يترأسه السياسي العراقي، خميس الخنجر، للبرلمان والذي سيخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم اغتيال المشهداني في بغداد، مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية فتحت تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.

عضو تحالف عزم في بغداد

ونشر رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، تغريدة على تويتر قال فيها: "اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية".

وشهدت عدة محافظات عراقية عمليات اغتيال كثيرة، تستهدف نشطاء مدنيين ومسعفين وعاملين في مجال حقوق الإنسان.