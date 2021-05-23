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مسلسل الترهيب في العراق.. استهداف متظاهر داخل سيارته

عماد العكيلي

مسلسل الترهيب في العراق.. استهداف متظاهر داخل سيارته

عماد العكيلي أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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مرة جديدة عادت عمليات خطف واستهداف المحتجين والناشطين والمحامين والصحافيين في العراق إلى الضوء، حيث أصيب المتظاهر عماد العكيلي اليوم الأحد بجروح إثر انفجار عبوة زرعت داخل سيارته قرب جامع فالح باشا في محافظة ذي قار، وتم نقله إلى المستشفى.

وأمس السبت قتل الناشط هاشم المشهداني، رئيس رابطة شباب الطارمية، على يد مسلحين مجهولين.

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والمشهداني هو أحد مرشحي تحالف عزم الذي يترأسه السياسي العراقي خميس الخنجر، للبرلمان والذي سيخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

كما أفادت تقارير إعلامية محلية بأنه تم اغتيال المشهداني في بغداد، لافتة إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.

اتهامات للميليشيات الموالية لإيران

يشار إلى أن استهداف المتظاهرين والناشطين والمحامين والصحافيين مشهد يتكرر باستمرار في العراق، في ظل الحراك الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عام، احتجاجاً على النفوذ الإيراني واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة.

كما يتهم المحتجون والناشطون الميليشيات الموالية لإيران بتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف طالت ناشطين وشخصيات بارزة في العراق، بينهم الخبير الأمني هشام الهاشمي والناشطين من محافظة البصرة ريهام يعقوب وتحسين أسامة.

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