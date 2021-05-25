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الاستخبارات العراقية تقبض على خلية تابعة لداعش في بابل

خلية داعش بابل
الموقوفون ضمن الخلية التي تم ضبطها
داعش

الاستخبارات العراقية تقبض على خلية تابعة لداعش في بابل

كانت الخلية تنشط في نقل انتحاريين ونصب وتفجير العبوات الناسفة على القوات الأمنية والمواطنين والتهجير القسري على الهوية

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دبي – العربية.نت

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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في بابل كانت تعمل بما يسمى "قاطع جنوبي بغداد".

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين ضمن خلية إرهابية عملت ضمن عصابات داعش الإرهابية بما يسمى جنوب بغداد".

وأضاف أن "الخلية نشط عملها في جرف النصر ضمن محافظة بابل في نقل انتحاريين ونصب وتفجير العبوات الناسفة على القوات الأمنية والمواطنين، واستهداف نقاط المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسري على الهوية".

وفي التحقيقات الأولية مع الموقوفين، اعترفوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. وبحسب البيان "تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً" واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

في سياق آخر، أحبطت قوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، هجمات كانت تستهدف أرتالاً خاصة بنقل المعدات اللوجستية للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

قوات للتحالف الدولي ضد داعش في العراق (أرشيفية)
قوات للتحالف الدولي ضد داعش في العراق (أرشيفية)
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وقال ضابط في شرطة ذي قار إن "قوات الأمن تمكنت وفق معلومات استخبارية من ضبط 5 عبوات ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع في ذي قار لاستهداف أرتال التحالف الدولي". ورفعت "قوات خاصة تلك العبوات، كما تم نشر قوات إضافية لتأمين الطريق"

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.

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