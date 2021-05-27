بعد اعتقال قيادي بارز بالحشد.. اجتماع هام في العراق

فيما يتوقع أن تشهد بغداد اليوم الخميس، اجتماعا على أعلى المستويات يجمع الرئاسات الأربع لبحث الملف الأمني والسياسي بعد اعتقال قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح، انتشرت القوات الخاصة وسط العاصمة، ومحيط المنطقة الخضراء.

وسيضم اللقاء رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

4 جهات تحقق

بالتزامن بدأت 4 جهات أمنية واستخبارية عراقية تحقق مع القيادي البارز في الحشد، على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال ناشطين، واستهداف قواعد أميركية، وتهم أخرى تتعلق بالإرهاب، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

أما بالنسبة للجهات المنخرطة في تلك التحقيقات، فهي العمليات المشتركة والأمن الوطني والاستخبارات، بالإضافة إلى ممثل عن الحشد.

وكانت بغداد شهدت أمس ساعات توتر ملحوظ، إثر اعتقال مصلح بالتزامن مع تأكيد العديد من الناشطين تورطه في اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات بكربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، بالإضافة إلى الناشط فاهم الطائي، ابن كربلاء أيضاً.

فقد أغلقت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بالكامل أمس، بسبب تهديدات الميليشيات التي حاولت الانتشار على مداخلها، ما أثار مخاوف من تفاقم الوضع.

إلا أن قوات مكافحة الإرهاب عادت وانتشرت داخل المنطقة، فيما انتشر الجيش العراقي في مناطق أخرى في العاصمة وقطع بعض الطرقات.

انتهاك خطر

في حين طلب الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي المعتقل. كما وجه بالتحقيق فيما حدث من قبل مجموعات مسلحة اعتراضا على هذا التوقيف، واصفا استعراض الميليشيات "بالانتهاك الخطير للغاية للدستور".

يذكر أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، في عمليات اتهمت الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران بارتكابها.