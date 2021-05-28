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العامري ممتعض.. "لا يجب كسب هيبة الحشد" في العراق

هادي العامري
رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري

العامري ممتعض.. "لا يجب كسب هيبة الحشد" في العراق

زعيم تحالف الفتح بالعراق: من يريد كسب هيبة الحشد هو الذي يريد تقويض الدولة

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دبي - العربية.نت

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عقب اعتقال القوات الأمنية في العراق، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، قاسم مصلح، أصدر رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، مساء الخميس، ببيانا انتقد فيه ما أسماه بكسر "هيبة الحشد"

وقال "من يريد كسب هيبة الحشد تحت أي حجة هو الذي يريد تقويض الدولة"، معتبرا أن "هناك ممارسات خاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض".

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تأثير على الأمن

جاء هذا البيان، بعدما شهدت بغداد اليوم، اجتماعا على أعلى المستويات يجمع الرئاسات الأربع لبحث الملف الأمني والسياسي بعد اعتقال مصلح، وانتشار القوات الخاصة وسط العاصمة، ومحيط المنطقة الخضراء.

وشددت الرئاسات على أن ما جرى أمس من أحداث يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد.

وكانت بغداد، شهدت مساء الأربعاء، ساعات توتر ملحوظ، إثر اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، بالإضافة إلى الناشط فاهم الطائي، ابن كربلاء أيضاً.

قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار
قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار

لجنة تحقيق

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة لقيادي الحشد الشعبي المعتقل. كما وجه بالتحقيق فيما حدث من قبل مجموعات مسلحة اعتراضا على الاعتقال، حيث وصف الأمر بـ "الانتهاك الخطير للغاية للدستور".

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف قيادي من هذا المستوى في الحشد، إلا أن استعراض القوة الذي تلاها كشف بحسب خبراء ومراقبين مدى جنوح تلك الميليشيات إلى التفلت، ومحاولتها تخطي القانون، وتشكيل تحد كبير لسلطة الدولة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

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