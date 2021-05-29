العراق.. إحباط مخطط إرهابي بدراجة نارية مفخخة بالأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، السبت، إحباط مخطط إرهابي بدراجة نارية مفخخة في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بعملية نوعية استباقية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية التي أكدت تواجد دراجة نارية مفخخة في وادي كصير بصحراء ناحية كبيسة معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أضافت أنه "تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشروع مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة الآلي 30 من التحرك نحو الهدف وضبط الدراجة مع كمية من الوقود المخصص لها"، مبينة أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير الدراجة".

استنفار أمني

وشهدت العاصمة منذ مساء الأربعاء، استنفارا أمنيا، إثر توقيف قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، على خلفية اتهامه بالتورط في اغتيال ناشطين في كربلاء، ما دفع بعض المجموعات المسلحة إلى محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، قبل أن تعود القوات الأمنية وتفرض سيطرتها، ضاربة طوقاً على مداخل بغداد ووسطها.

وأمس، أكدت الرئاسات الأربع (رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والمجلس الأعلى للقضاء) أن الأحداث التي شهدتها بغداد تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في البلاد، وتستدعي تضافر جهود كافة القوى السياسية من أجل التصدي لهذا التصعيد، ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها.