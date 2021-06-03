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"الشرق الأوسط": مخطط ممنهج من الحشد لإسقاط حكومة الكاظمي

(فرانس برس)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

"الشرق الأوسط": مخطط ممنهج من الحشد لإسقاط حكومة الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي: القانون هو السبيل الوحيد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها.. يجب العمل على ترسيخ الولاء للدولة لدى منتسبي القوات المسلحة

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دبي - قناة العربية

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كشفت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود مخطط ممنهج من قبل الحشد الشعبي لسحب الثقة من الحكومة، من خلال إرسال رسائل مبطنة عن طريق قيادات بارزة عبر الإعلام المحلي، فيما شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أن القانون هو السبيل الوحيد لإعلاء رمزية الدولة.

هذا المخطط، بحسب الصحيفة، انعكس بحسب المصادر في تصريحات زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري وزعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، حيث اتهما رئيس الوزراء الكاظمي بأنه يضمر العداء للحشد الشعبي.

يأتي ذلك فيما صرح الكاظمي، الخميس، بأن القانون هو السبيل الوحيد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها.

وأضاف الكاظمي أنه يجب العمل على ترسيخ الولاء للدولة لدى منتسبي القوات المسلحة.

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وفي سياق متصل، كانت السفارة الأميركية فى بغداد بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية عبرت فيها عن انزعاجها من سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء، وأبلغتها أنه في حال لم تتعامل مع الحشد والفصائل فإنها ستتصرف.

وبحسب وسائل إعلام روسية فإن الجانب العراقي لم يرد على الرسالة مطلقا.

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