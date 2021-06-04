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العراق.. حريق في مخيم للنازحين في كردستان يلتهم مئات الخيم

العراق والكاظمي

العراق.. حريق في مخيم للنازحين في كردستان يلتهم مئات الخيم

يقطن مخيم شاريا في دهوك عائلات أزيدية من سنجار كانت قد فرت من هذه المدينة عند سيطرة داعش عليها

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دبي – العربية.نت

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اندلع حريق اليوم الجمعة في مخيم "شاريا" للنازحين الأيزيديين في محافظة دهوك، بإقليم كردستان، شمالي العراق.

ولم تعرف أسباب الحريق الذي أدى لاحتراق 400 خيمة في هذا المخيم الذي يقطن فيه نازحون من مدينة سنجار غرب الموصل، بحسب مصادرنا.

الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا
الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا

وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران بمشاركة طائرات مروحية. وأفاد مسؤولون لوكالة "فرانس برس" بإصابة 25 شخصاً بجروح جراء الحريق. ونقل ثمانية جرحى إلى المستشفى إثر إصابتهم بضيق تنفس.

وقال مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين وإغاثة النازحين في محافظة دهوك كاروان اتروشي أنه سيجري تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث وتعويض المتضررين.

الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا
الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا

وأفاد الناشط المدني الايزيدي سعيد خوديده وكالة "فرانس برس" بأن منظمات خيرية بدأت بتقديم مساعدات عاجلة لمن احترقت خيمهم، فيما يفترض العمل على نصب خيم جديدة اعتباراً من غد السبت، وفق المسؤولين.

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ويوجد في إقليم كردستان 27 مخيماً للنازحين، تضم 737 ألفاً و365 نازحاً، وفق إحصاء لوزارة الهجرة العراقية.

وفر هؤلاء اللاجئون من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل، إثر سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من البلاد في 2014.

ورغم إعلان العراق تحقيق النصر على "داعش" في 2017، لا يزال كثير من النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية جراء الدمار وعدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.

الحريق في مخيم شاريا
  • الحريق في مخيم شاريا
  • الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا
  • الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا
3 صور
الحريق في مخيم شاريا
الحريق في مخيم شاريا
الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا
الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا
الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا
الأضرار التي خلفها الحريق في مخيم شاريا
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