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الكاظمي: لن أترشح للانتخابات.. وجهات تتهمني بأشياء باطلة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (فرانس برس)
العراق والكاظمي

الكاظمي: لن أترشح للانتخابات.. وجهات تتهمني بأشياء باطلة

من المقرر أن يجري العراق انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لن يشارك في الانتخابات البرلمانية، وأنه "من غير المعقول أن يفكر بانتخابات نزيهة عادلة وأن يكون طرفا بالمنافسة السياسية فيها" بحسب قوله.

حديث الكاظمي جاء خلال لقائه مع عدد من الصحفيين الإيرانيين، مؤكدا أنه اختار أن يكون طرفا محايدا لدعم الانتخابات فقط ويقف على مسافة واحدة من الجميع، قائلا إن هناك جهات تتهمه بأشياء باطلة.

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وأضاف: "أنا شخصيا لن أدخل الانتخابات، ولا يوجد عندي حزب، ولكن هناك من يحاول أن يوجه لرئيس الوزراء اتهامات باطلة بأنه سوف يدخل الانتخابات".

وتابع: " فليفهم الجميع أن هدفي هو محاولة الوصول إلى مبدأ العدالة لكل الكتل السياسية ولكل الأحزاب والفعاليات الشعبية في العراق... دوري أن أحمي الانتخابات وأوفر فرص نجاحها. لن أشارك في الانتخابات، ولن أدعم تحالفا على حساب تحالف، وإنما سوف أشجع الجميع على الحوار، وبناء قواعد العمل والتنافس الوطني."

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات نيابية مبكرة في 10 أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019.

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