.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العمليات المشتركة: أميركا جددت التأكيد على احترام سيادة العراق

العمليات العراقية مع الجانب الاميركي
أول اجتماع مع للعمليات المشتركة الجانب الأميركي
العراق والكاظمي

العمليات المشتركة: أميركا جددت التأكيد على احترام سيادة العراق

بيان: الجانبان اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:
سوابق تاريخية قد تسجلها "حكومة التغيير" المرتقبة بإسرائيل العرب والعالم الشرق الأوسط سوابق تاريخية قد تسجلها "حكومة التغيير" المرتقبة بإسرائيل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن اللجنة العراقية العسكرية التقنية، عقدت اجتماعها الأول مع نظيرتها الأميركية في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن "الجانب الأميركي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية".

وقال بيان للعمليات المشتركة، إن "الجانبين اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل، وعلى خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي".

وأضاف البيان أن الخطة "ستنجز خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن في شهر يوليو أو أغسطس من السنة الحالية، وستتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟ كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟
بـ بـ"قلب مكسور".. إيلون ماسك يضرب بيتكوين مجدداً
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي
إعلان إثيوبيا عدم تنفيذ الملء الثاني كاملاً.. مناورة أم تراجع؟ إعلان إثيوبيا عدم تنفيذ الملء الثاني كاملاً.. مناورة أم تراجع؟
قبل أن تذهب
ترمب يعتبر حظره على فيسبوك إهانة لـ75 مليون أميركي
ترمب يعتبر حظره على فيسبوك إهانة لـ75 مليون أميركي
اكتشف المزيد