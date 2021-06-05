العمليات المشتركة: أميركا جددت التأكيد على احترام سيادة العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن اللجنة العراقية العسكرية التقنية، عقدت اجتماعها الأول مع نظيرتها الأميركية في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن "الجانب الأميركي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية".

وقال بيان للعمليات المشتركة، إن "الجانبين اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل، وعلى خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي".

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وأضاف البيان أن الخطة "ستنجز خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن في شهر يوليو أو أغسطس من السنة الحالية، وستتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق".