مقتل 5 من البيشمركة بقصف للعمال الكردستاني بدهوك

أعلنت وزارة البيشمركة الكردية، اليوم السبت، مقتل 5 من عناصرها بقصف لحزب العمال الكردستاني شمال دهوك.

وقال مسؤول في الوزارة، إن 7 عناصر من قوات "زيرة فاني" سقطوا بين قتيل وجريح إثر وقوعهم في كمين لعناصر حزب العمال الكردستاني أثناء تنفيذ "واجب عسكري".

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وأوضح سربست لزكين، أن الحادثة وقعت في منطقة سلسلة جبال متين التابعة لقضاء العمادية نحو 70 كلم شمالي محافظة دهوك.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن الثلاثاء عن وقوع اشتباكات بين قوات البيشمركة وحزب العمال في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، دون خسائر بشرية.

ويأتي هذا الكمين بينما تشنّ أنقرة منذ 23 أبريل الماضي عملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من الجبال العراقية المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضد الدولة التركية وجيشها.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان تعقيباً على الحادث "كنا أعطينا سابقا تحذيراً بأنه يجب على الجميع احترام حدود الإقليم وعدم تعريض امنه واستقراره للخطر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توعّد مطلع يونيو بالتصعيد ضد حزب العمال الكردستاني مهددا بقصف مخيم مخمور للاجئين الذي يقع في شمال العراق على بعد 250 كلم من الحدود بين العراق وتركيا، معتبرا أنه يضمّ عناصر من حزب العمال.

وحزب العمال الكردستاني هو عدو أنقرة وأربيل ويرفض الاعتراف بحكومة كردستان العراق وينشط لإقامة دولة موحدة في سوريا وتركيا والعراق وإيران.

وتقصف تركيا بانتظام القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية في شمال العراق.

وأطلق حزب العمال منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.

وتحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها "ستتولى أمر" حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق في حال "لم تكن بغداد قادرة على ذلك".