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بمشاركة البيشمركة.. عملية أمنية واسعة في شمال العراق

مركبة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي (أرشيفية - رويترز)
مركبة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي (أرشيفية - رويترز)

بمشاركة البيشمركة.. عملية أمنية واسعة في شمال العراق

العملية سبقتها ضربات جوية بطائرات "إف 16"

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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في إطار الجهود المستمرة لضرب الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وذكرت الخلية في بيان، اليوم الأحد، أن العملية مشتركة بين جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة الكردية شرق مدينة طوز خورماتو.

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كما بينّت، أن العملية سبقتها 5 ضربات جوية بطائرات "إف 16"، على أهداف منتخبة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، على حد تعبير البيان.

وأضافت أن العملية أعقبها إنزال جوي من قبل قوات مشتركة لجهاز مكافحة الإرهاب مع تقدم قطعات برية من الجهاز والبيشمركة لتفتيش هذه المناطق.

12 إرهابياً

وكانت الخلية أعلنت أمس، القبض على 12 إرهابياً في محافظة ديالى مطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

كذلك، أضافت أن الإرهابيين كانوا يعملون بما يسمى "كتائب ثورة العشرين" والمفارز الأمنية والمعسكرات العامة بصفة مقاتلين وعناصر إسناد.

يذكر أن في الأشهر الأخيرة زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من داعش لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على التنظيم باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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