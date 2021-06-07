.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الأرض السوداء".. تلاحق فلول داعش في العراق

مركبة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي (أرشيفية - رويترز)
مركبة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي (أرشيفية - رويترز)

"الأرض السوداء".. تلاحق فلول داعش في العراق

العملية المشتركة ساندها سلاح الجو العراقي والتحالف الدولي

متابع الغاء المتابعة

العراق - نصير العجيلي

نشر في: آخر تحديث:

أطلق الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، عملية عسكرية مشتركة، أمس الأحد، لملاحقة وتدمير مقرات تنظيم داعش الإرهابي، في 3 مناطق هي طوزخورماتو وكفري والحدود الفاصلة مع إقليم كردستان.

وأوضح الفريق الأول الركن عبدالوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب لـ"العربية.نت" أن "عملية الأرض السوداء" انطلقت في المناطق المحاذية بين قطعات الجيش العراقي وقوات البيشمركة".

بمشاركة البيشمركة.. عملية أمنية واسعة في شمال العراق العراق بمشاركة البيشمركة.. عملية أمنية واسعة في شمال العراق

كما أضاف أن العملية قادها جهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة، وساندها طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي. وأشار إلى شن ضربات جوية أعقبها إنزال جوي ليلي في مناطق محددة، لافتاً إلى أن العملية أسفرت عن تدمير جميع المقرات الموجودة لفلول داعش.

المناطق الوعرة

من جانبه، قال مصدر مطلع في جهاز مكافحة الإرهاب في العراق لـ"لعربية.نت"، إن العملية تأتي ضمن العمليات المتواصلة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب، وتهدف إلى القضاء بشكل كبير على بقايا التنظيم الإرهابي، خاصة في المناطق النائية وذات التضاريس الوعرة بين الجبال والوديان.

كما أشار إلى أن هذه هي الأولى لتعاون قوات جهاز مكافحة الإرهاب مع البيشمركة منذ تحرير مدينة الموصل قبل عدة أعوام من سيطرة التنظيم.

يذكر أن مسلحي داعش ينشطون في مناطق متفرقة من مدن ديالى وكركوك وصلاح الدين، بسبب تضاريس بعض المناطق الوعرة وانتشار الوديان التي توفر أماكن آمنة لهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات كورونا
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد