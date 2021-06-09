.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

استهداف صاروخي وبمسيرات لقاعدتين عسكريتين بالعراق

الهجوم الصاروخي الايراني علي المعارضه الكردية في شمال العراق
أرشيفية

استهداف صاروخي وبمسيرات لقاعدتين عسكريتين بالعراق

يضم الجزءُ العسكري من مطار بغداد المستهدف قواتٍ دولية بينها قواتٌ أميركية كما توجد فيه قواتٌ عراقية

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استهدف طائرات مسيرة، الأربعاء، قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

ويأتي القصف بالتزامن مع استهداف صاروخي على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأفاد مراسل العربية والحدث أن القصف الصاروخي على قاعدة بلد الجوية تم بـ 3 صواريخ، ولا أنباء عن إصابات.

وأضاف المصدر أن الأمن يبحث عن قاعدة إطلاق الصواريخ في محافظة صلاح الدين.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق بأن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد، نُفذ بواسطة ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أسقطت القوات الأميركية إحداها، وسقطت أجزاء منها بالقرب من مقر جهاز مكافحة الإرهاب داخل المطار، ويعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي تستخدم فيه الطائرات المسيرة ضد المطار.

كما أكد الجيش العراقي، استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين بثلاثة صواريخ كاتيوشا، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

هجمات الدرون في العراق.. ظل "فصائل معروفة" يلوح العراق هجمات الدرون في العراق.. ظل "فصائل معروفة" يلوح

وتأتي هذه الهجمات التي تنسب غالباً إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، تزامناً مع إطلاق سراح قيادي في الحشد الشعبي بعد أسبوعين من توقيفه.

يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
ما سبب الزيارة المفاجئة لوزيري خارجية وري مصر للسودان؟ ما سبب الزيارة المفاجئة لوزيري خارجية وري مصر للسودان؟
الأكثر قراءة
صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات صورة الكندي الذي قتل عائلة مسلمة دهسا بالعجلات
صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب صور لإيفانكا التي عادت للظهور بعد طول غياب
فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا فتحوا بطنها 3 مرات ونسوا "شاشاً" بداخلها.. تفاصيل مأساة أشهر كومبارس بمصر
وزير الصحة السعودي للعربية: 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح وزير الصحة السعودي للعربية: 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح
القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم القبض على سائق الشاحنة المتهور على طريق الرياض القصيم
علاج بريطاني ثوري لارتفاع ضغط الدم.. جلسة علاجية لمدة ساعة علاج بريطاني ثوري لارتفاع ضغط الدم.. جلسة علاجية لمدة ساعة
قبل أن تذهب
رئيس الولايات المتحدة يبدأ أول جولاته الخارجية من بريطانيا
رئيس الولايات المتحدة يبدأ أول جولاته الخارجية من بريطانيا
اكتشف المزيد