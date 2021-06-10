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لمحاربة داعش.. التحالف يسلم العراق أسلحة بـ 3 ملايين دولار

قوات من الجيش العراقي

لمحاربة داعش.. التحالف يسلم العراق أسلحة بـ 3 ملايين دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن التحالف الدولي، اليوم الخميس، تسليمه قوات أمنية عراقية أسلحة وعتادا، بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار أميركي؛ مبينا أنها بغرض محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال في بيان، "سلمت قوات التحالف، قوات إقليم كردستان العراق، أسلحة وعتادا، بقيمة 3.322.145 دولار أميركي".

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كما أضاف: "إن هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة "داعش" وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش، الذي تم تنفيذه منذ عام 2014، ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأميركية المخصصة لعملية العزم الصلب".

وتابع قائلا: "يهدف البرنامج، والذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

3 ملايين دولار

يذكر أنه وقبل نحو شهر، سلم التحالف الدولي قوات الأمن العراقية أسلحة وذخيرة بقيمة 3 ملايين دولار، لنفس الغرض.

ويمنح التحالف الدولي، العراق بصورة دورية، معدات وأسلحة بغرض تدريب وتجهيز القوات العراقية، ورفع استعداداتها لمكافحة الإرهاب.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي.

عملية الأرض السوداء

وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش" على أراضي البلاد. فقد أطلق الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، عملية عسكرية مشتركة، الأحد الماضي، لملاحقة وتدمير مقرات تنظيم داعش الإرهابي، في 3 مناطق هي طوزخورماتو وكفري والحدود الفاصلة مع إقليم كردستان.

وأوضح الفريق الأول الركن عبدالوهاب الساعدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب لـ"العربية.نت" أن "عملية الأرض السوداء" انطلقت في المناطق المحاذية بين قطعات الجيش العراقي وقوات البيشمركة".

يذكر أن مسلحي داعش ينشطون في مناطق متفرقة من مدن ديالى وكركوك وصلاح الدين، بسبب تضاريس بعض المناطق الوعرة وانتشار الوديان التي توفر أماكن آمنة لهم.

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