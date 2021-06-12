.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكاظمي: مصممون على محاسبة قتلة المتظاهرين

من الناصرية في ذي قار (فرانس برس)
من تظاهرات سابقة في الناصرية مركز محافظة ذي قار (فرانس برس)

الكاظمي: مصممون على محاسبة قتلة المتظاهرين

الكاظمي افتتح كذلك عدداً من المشاريع المهم في الناصرية على هامش الزيارة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في إطار المساعي الرامية إلى ملاحقة قتلة الناشطين في العراق، جدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عزم حكومته على مواصلة التحقيق والقبض على كل من تورط في الاعتداء على المتظاهرين.

كما أكد أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين، مشيراً إلى أنها تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحافي الشهيد أحمد عبدالصمد و"فرق الموت" في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين.

رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع إطلاق الرصاص على المتظاهرين  العراق رئيس الوزراء العراقي: لن نتساهل مع إطلاق الرصاص على المتظاهرين 

وجاءت تصريحات الكاظمي، اليوم السبت، خلال زيارة عائلة الناشط أنس مالك، الذي توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته خلال التظاهرات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوب البلاد، العام الماضي.

كما أضاف أن الناصرية عانت من التهميش لعقود طويلة، ويعاني أبناؤها اليوم بسبب قلة الخدمات والسياسات الخاطئة، وبيّن أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالمحافظة، لافتاً إلى افتتاح عدد من المشاريع المهمة فيها.

الكاظمي تعهد بحماية المتظاهرين

وكان الكاظمي قد تعهد في السابق بأنه لن يتساهل مع أي عنصر أمني أو مسلح استخدم الرصاص ضد المتظاهرين، مشدداً على ضرورة حماية المحتجين السلميين وتحقيق العدالة لأسر القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات.

ومنذ تولي الحكومة الحالية مهامها في مايو 2020 قامت بخطوات مرحب بها لتأسيس هيئة مستقلة لتقصي الحقائق، وقدمت تعويضات للضحايا وأسرهم.

من الناصرية في ذي قار (فرانس برس)
من الناصرية في ذي قار (فرانس برس)

تحقيقات مستمرة لكشف القتلة

كما أنشأ مجلس القضاء الأعلى لجان تحقيق قضائية في كل محافظة، وسجل 8163 حالة انتهاك وتجاوزات وشكاوى تتعلق بالعنف أثناء المظاهرات، وشرع في إجراء آلاف التحقيقات.

يذكر أنه في الأول من الشهر الجاري وثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، 48 محاولة أو حادثة اغتيال للمحتجين والمنتقدين، خلال الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر 2019 لغاية 15 مايو 2021.

كما لفتت إلى أن غالبية حوادث إطلاق النار قام بها "عناصر مسلحون مجهولو الهوية"، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 32 وإصابة 21 آخرين. وأضافت أن هؤلاء المسلحين نجحوا في الإفلات من العقاب، بعد أن قاموا بخطف وتعذيب أو إساءة معاملة ما لا يقل عن 32 متظاهراً، فيما ما زال 20 متظاهراً ممن اختطفتهم مفقودين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
الأكثر قراءة
البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ البيض بباب الثلاجة وبلا علبة.. خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ
شاهد الطبيب المتحرش بمصرية يبكي بعد عودته إلى البرازيل شاهد الطبيب المتحرش بمصرية يبكي بعد عودته إلى البرازيل
بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية
"حلق رأس واغتصاب".. جديد حادثة الفتاة الأردنية في ليبيا
فيديو يثير غضباً في مصر.. موظف يهين مسناً داخل باص فيديو يثير غضباً في مصر.. موظف يهين مسناً داخل باص
السيسي: توافق في الرؤى مع الأمير محمد بن سلمان حول القضايا الإقليمية السيسي: توافق في الرؤى مع الأمير محمد بن سلمان حول القضايا الإقليمية
قبل أن تذهب
نجل القذافي يعود للمشهد السياسي.. كيف؟
نجل القذافي يعود للمشهد السياسي.. كيف؟
اكتشف المزيد