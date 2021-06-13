كيف تشكل أميركا استراتيجيتها الجديدة بالعراق؟

أصبح العراق على مفترق طرق، فالاحتقان وصل إلى نقطة الانكسار، ومن الصعب أن يستمر الوضع الراهن طويلا على ما هو عليه، ومن المؤكد أن العراق يتجه نحو تغيير عميق، سواء بتأثير من ضغوط الداخل أو من القوى الإقليمية أو بسبب العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

ما هي السيناريوهات المحتملة للمستقبل؟ وكيف يمكن أن تتشكل الاستراتيجية الأميركية الجديدة؟

مادة اعلانية

لمناقشة هذه المحاور يستضيف برنامج "البعد الآخر" رئيس سلطة الائتلاف المؤقت السابق في العراق بول بريمر ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري.