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الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الأميركية في العراق تم اتخاذه

قيس الخزعلي
قيس الخزعلي
ميليشيات العراق

الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الأميركية في العراق تم اتخاذه

عصائب أهل الحق تهدد بالرد على عدم الانسحاب الأميركي الكامل من العراق

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي، الاثنين، أن الحركة التي أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب لن تتوقف مطلقا عن الخيار العسكري إلا بالخروج الفعلي للقوات الأميركية.

وشدد الخزعلي في كلمة له، إن الجميع أعد نفسه لكافة التحديات والاحتمالات ولا يتصوروا اننا نخاف من التهديد وأن قرار التصعيد ضد القوات الأميركية في العراق تم اتخاذه.

موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021
  • موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021
  • من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق
  • من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق
  • موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021
4 صور
موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021
موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021
من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق
من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق
من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق
من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق
موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021
موالو الحشد الشعبي في تظاهرة لإحياء ذكرى سليماني في بغداد 3 يناير 2021

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي قد جددت الجمعة، مطالباتها وتهديداتها بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

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وقال رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، بحسب ما نقلت عنه قناة تابعة لميليشيا النجباء، "إن خروج القوات الأميركية من البلاد يعطي العراق حقيقة استقلاله من سيطرة المحتلين".

كما أضاف "لابد من الرد على جريمة اغتيال قادة النصر بإخراج المحتل"، في إشارة إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس بطائرة مسيرة، العام الماضي في محيط مطار بغداد.

تصاعد التوتر

يذكر أنه منذ مطلع الشهر الحالي تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العراق، مع حلول الذكرى الأولى لاغتيال سليماني.

وكانت الإدارة الأميركية اتهمت ميليشيات مدعومة من طهران باستهداف قواتها ومقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد أواخر الشهر الماضي.

فيما كشفت حركة النجباء الأسبوع الماضي عن استحداث فصائل مسلحة مؤخرا، بهدف استهداف القوات الأميركية. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة الموالية لإيران، علي الأسدي، في حوار مع صحيفة إيرانية: هناك فصائل مستحدثة تشكلت بعد اغتيال سليماني، وأبو مهدي المهندس، وتهاجم الأرتال العسكرية الأميركية.

وتزامنت تلك الصريحات في حينه مع تحركات مكثفة للحكومة العراقية والقوات الأمنية من أجل ضبط الأمن في العاصمة وحماية مقرات البعثات الأجنبية، وضبط السلاح المنفلت.

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