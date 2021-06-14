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العراق: مسيّرة مفخخة تستهدف مطار بغداد ولا إصابات

درون مفخخة في بغداد - أرشيفية
ميليشيات العراق

العراق: مسيّرة مفخخة تستهدف مطار بغداد ولا إصابات

العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مراراً على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية

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دبي - العربية.نت

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في تطور لافت لحرب المسيّرات التي تستهدف بين الحين والآخر القواعد الأميركية والبعثات الدبلوماسية، ألقت طائرة مسيرة مقذوفات متفجرة داخل المطار العسكري ضمن مطار بغداد الدولي.

مصدر أمني قال إن طائرة مسيرة ألقت مقذوفات متفجرة على سياج القوة الجوية داخل المطار العسكري، ضمن مطار بغداد الدولي، فجر اليوم، مشيرا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وقبل أربعة أيام، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنه لم تقع أضرار جسيمة ولا إصابات جراء هجمات صاروخية على مواقع بالعاصمة العراقية بغداد يتمركز بها متعاقدون أميركيون.

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وأضاف المتحدث أن عددا صغيرا من الأفراد تلقوا العلاج من استنشاق دخان بعد الهجمات.

وكانت طائرات مسيرة استهدفت قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي. ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد قوات دولية، بينها قوات أميركية، كما توجد فيه قوات عراقية.

وأتى القصف بالتزامن مع استهداف صاروخي على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن القصف الصاروخي على قاعدة بلد الجوية تم بـ 3 صواريخ، ولم ترد أنباء عن إصابات، وأضاف أن الأمن يبحث عن قاعدة إطلاق الصواريخ في محافظة صلاح الدين.

يشار إلى أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت مرارا على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وغالبا ما تتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

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