.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكاظمي يحذر من استغلال الفتوى التي أدت لتأسيس الحشد الشعبي لصالح مشاريع غير وطنية

مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق والكاظمي

الكاظمي يحذر من استغلال الفتوى التي أدت لتأسيس الحشد الشعبي لصالح مشاريع غير وطنية

الكاظمي: الحكومة تعمل على تفكيك الأزمات والابتعاد عن سياسة رد الفعل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، من استغلال الفتوى التي أدت لتأسيس الحشد الشعبي لصالح مشاريع غير وطنية، مؤكداً أن حكومته تعمل على تصحيح مسارات العراق وضبط عمل القوات المسلحة وفق القواعد الوطنية.

وأضاف في بيان أن الحكومة تعمل على تفكيك الأزمات والابتعاد عن سياسة رد الفعل، مشيراً إلى أن تراكم السياسات الخاطئة أدى بالعراق إلى الكوارث.

الكاظمي: مصممون على محاسبة قتلة المتظاهرين العراق الكاظمي: مصممون على محاسبة قتلة المتظاهرين

وأوضح الكاظمي، قائلا "مرت بلادنا الحبيبة في مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة، وضعت العراق أمام تحدٍ وجودي خطير، لولا العناية الإلهية بهذا الوطن المقدس وما صدر من المرجع الأعلى علي السيستاني، من فتوى وتوجيهات أوقفت وحشا إرهابيا كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت الفتوى إلى القضاء على هذا التنظيم خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كله".

وأردف أن حكومته تعمل على وضع البلد على الخط الصحيح بدعم القوات المسلحة، وضبط أدائها وفق القواعد العسكرية الوطنية، كما أوصت بها المرجعية دائما، محذرة من استغلال الفتوى سياسيا واقتصاديا لصالح مشاريع غير وطنية تفسد تضحيات المتطوعين الأبطال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض! هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض!
محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع
الأكثر قراءة
ضبط مشترك ضبط مشترك "ذا فويس" المتهم بالشروع في القتل.. وحالة الضحية حرجة 
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
مصر تكشف أسرار شقة مصر تكشف أسرار شقة "الكنز" .. آثار وقطع فنية ومجوهرات بمليارات
شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
السعودية: تغريم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال
قبل أن تذهب
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
اكتشف المزيد