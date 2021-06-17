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مصادر عراقية: تعطل إمدادات الكهرباء من إيران بعد تفجير استهدف خطا رئيسيا 

من الحدود العراقية الإيرانية (أرشيفية- فرانس برس)
من الحدود العراقية الإيرانية (أرشيفية - فرانس برس)

مصادر عراقية: تعطل إمدادات الكهرباء من إيران بعد تفجير استهدف خطا رئيسيا

الانفجار قلص صادرات إيران من الكهرباء إلى الأراضي العراقية بنسبة 25%

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلنت مصادر عراقية، الخميس، تعطل إمدادات الكهرباء من إيران بعد تفجير استهدف خطا رئيسيا.

وأفادت وسائل إعلام عراقية وإيرانية أن انفجار عدد من أبراج الكهرباء على خط الكهرباء الإيراني الرئيسي المتجه إلى العراق قلص صادرات إيران من الكهرباء إلى الأراضي العراقية بنسبة 25%

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصدرًا أمنيًا قال لموقع "شفق نيوز" العراقي إن "عناصر من تنظيم داعش فجروا برجين لخط مرصاد لنقل الطاقة من إيران، حول منطقة أكباشي في السعدية، وقطعت الكهرباء عن مناطق واسعة في ديالى".

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