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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يستضيفون نظيرهم العراقي في اجتماعهم المقبل

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يستضيفون نظيرهم العراقي في اجتماعهم المقبل

قال دبلوماسي أوروبي إن "الاتحاد يدعم دور العراق المركزي في استقرار المنطقة"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، استضافة نظيرهم العراقي، فؤاد حسين، في اجتماعهم المقبل.

وقال دبلوماسي أوروبي، إن "الاتحاد يدعم دور العراق المركزي في استقرار المنطقة".

هذا وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، على تهيئة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، في 10 أكتوبر القادم.

وقال رئيس الوزراء، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق، إن "الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائج الانتخابات المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد سفراء الاتحاد الأوربي دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل.

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كما عبّروا عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والإيفاء بمعايير حقوق الإنسان.

وأكد السفراء استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية.

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