العراق.. اعتقال 2 من منفذي الهجوم على قاعدة عين الأسد

بعد ساعات من تعرضها لهجوم صاروخي جديد اليوم، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، مساء الأحد، باعتقال اثنين من منفذي الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وكانت مصادر أفادت في وقت سابق اليوم، بأن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد، تعرضت لهجوم صاروخي. وأوضحت أن صاروخاً سقط في محيط القاعدة الجوية التي تضم عسكريين أميركيين.

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كما أشارت إلى أن القوات الأمنية أغلقت منطقة البغدادي في الأنبار بشكل كامل بحثا عن مطلقي الصاروخ، بعد أن عثرت على منصة الإطلاق.

ولاحقا أفادت القوات الأمنية في بيان بأنها فتحت تحقيقا في حادث سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا لم ينفجر، أطلق من جهة منطقة البغدادي باتجاه عين الأسد، دون تسجيل أي خسائر تذكر.

هجمات متكررة

يشار إلى أنه في الخامس من الشهر الحالي (يونيو 2021) أعلن الجيش العراقي أيضا أن "منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية" تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما.

كذلك شهدت تلك القاعدة العسكرية مطلع مارس الماضي، سقوط ما يقارب 10 صواريخ كاتيوشا. واتهم مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية طلبوا عدم ذكر أسمائهم، في حينه بحسب ما نقل موقع "بوليتيكو"، كتائب حزب الله المدعومة من إيران أو جماعة تابعة لها بتنفيذ الهجوم.

وغالبا ما توجه أصابع الاتهام في مثل تلك الهجمات إلى مجموعات مسلحة موالية لإيران.

في حين تحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي هذه الهجمات دون جدوى.