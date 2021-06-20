صرخة أم عراقية مكلومة بابنها.. "أبو الكاتم صاحبكم"

منذ انطلاق الاحتجاجات بالعراق في أكتوبر 2019، تعرض عشرات الناشطين والإعلاميين والخبراء الأمنيين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

آخر هذه الاغتيالات طالت الناشط العراقي البارز إيهاب الوزني الذي اغتيل قرب منزله بكربلاء في مايو الفائت بسلاح كاتم للصوت، واتهمت عائلته حينها القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح بالتورط في اغتياله.

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وفي جديد هذه القضية، بدأت والدة إيهاب الوزني اعتصاماً مفتوحاً أمام المحكمة في كربلاء اليوم الأحد مطالبة بالكشف عن قتلة ابنها، فيما منعتها القوى الأمنية من نصب خيمة اعتصام أمام المحكمة. وقالت الوالدة للقوى الأمنية: "أبو الكاتم صاحبكم وتعرفون من يكون".

كما أضافت: "كيف مشت السيارة المظللة من أمامكم.. كيف لا تنظرون في السيارة التي فيها كاتم".

إلى ذلك تجمع عشرات الناشطين المؤيدين لوالدة الوزني، مطالبين بخطوات حاسمة في هذه القضية.

"عدم كفاية الأدلة"

يذكر أن السلطات العراقية كانت اعتقلت مصلح بتهمة التورط في اغتيال الوزني إلا أنها أفرجت عنه لاحقاً لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في القضية، وفق مجلس القضاء الأعلى.

إلى ذلك يشير الناشطون بأصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران في الاغتيالات والاختطافات في العراق.

وعُرف إيهاب الوزني بخطابه الصارم ضد الميليشيات المسلحة، ووضوح انتقاده للنفوذ الإيراني في كربلاء خصوصاً، والعراق بصورة عامة.