زيارة رسمية لـ 3 أيام.. رئيس برلمان العراق يصل فرنسا

يصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، باريس، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يقابل خلالها نظيره الفرنسي ريشارد فيراند رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية غدا ولمدة 4 ساعات.

وسيلقي كلمة عن العلاقات بين البلدين، وسيدعو البرلمان لمساعدة العراق لبناء ما دمرته تنظيمات داعش وقوى الإرهاب. كما سيتحدث عن الانتخابات المقبلة في العراق ومساعدة فرنسا لإنجاحها.

مادة اعلانية

كما يلتقي الحلبوسي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير وأعضاء من المجلس، وسيبحث معهم التعاون والتنسيق بين البرلمانين العراقي والفرنسي.

وسيلتقي الخميس، كبار رجال الأعمال الفرنسيين وأصحاب الشركات الفرنسية للتعاون في مجال الاستثمار والبنية التحتية، حيث من المرتقب أن يدعو الحلبوسي شركات فرنسا للاستثمار في كافة المجالات في العراق.

وأيضاً سيلتقي رئيس البرلمان العراقي في نفس اليوم وزيري الخارجية جان ايف لودريان يعقبه لقاء بوزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي لبحث التعاون بين العراق وفرنسا في مجال التدريب وتطوير قدرات الجيش القتالية والدفاعات الجوية، ودعم الشباب، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد الدفاع البرلماني الفرنسي إلى بغداد الشهر الماضي.