إعادة إعمار العراق في صلب زيارة الحلبوسي لفرنسا

استهل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي زيارته الرسمية إلى فرنسا باجتماع عقده مع نظيره الفرنسي ريشارد فيران، وتباحثا في عدة ملفات تتعلق بتطوير العلاقات الفرنسية العراقية، وكان موضوع مساهمة فرنسا في إعادة إعمار العراق محورا أساسيا في هذه المباحثات التي جرت بين عدد من نواب الجمعية الوطنية والوفد البرلماني العراقي.

ثم استقبل البرلمان الفرنسي محمد الحلبوس، رئيس الجمعية الوطنية وعددا من أعضاء البرلمان العراقي بالتصفيق في جلسة الجمعية الوطنية الفرنسية لهذا اليوم، والتي كانت مقررة للاستماع لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، وقال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشارد فيران "يسعدني أن أرحب بالنيابة عنكم بوفد مجلس نواب جمهورية العراق برئاسة رئيسه السيد محمد الحلبوسي".

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وثمة محطات أخرى مهمة في هذه الزيارة التي ستستمر ثلاثة أيام، منها لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشير، ومع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، ويختتم هذه الزيارة بلقاء مع رجال الأعمال الفرنسيين، ويرغب العراق في قدوم الاستثمارات الفرنسية في مجالات الطاقة والبنى التحتية لاسيما بناء المدارس والمستشفيات، وتشغيل المصانع المتوقفة بسبب الحروب التي توالت على العراق، كما تعول السلطات العراقية على الخبرات الفرنسية في مجال معالجة المياه وتزويد القوات العراقية بأنظمة دفاع متطورة وطائرات هليكوبتر وتدريب قوات الشرطة والجيش.