واشنطن تغلق وكالة أنباء تابعة للزعيم السياسي العراقي عمار الحكيم

كشفت وسائل إعلام عراقية،الثلاثاء، بأن الحكومة الأميركية أغلقت وكالة أنباء "الفرات نيوز" المملوكة لزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم.

كما أغلقت الحكومة الأميركية موقع قناة آسيا التابعة للسياسي آراس حبيب المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، كما أغلقت موقع قناة كربلاء التابع للعتبة الحسينية.







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وكان مسؤول بالأمن القومي الأميركي قد أكد لشبكة "سي إن إن"، أن حكومة الولايات المتحدة حجبت مواقع إلكترونية مرتبطة بإيران بهدف مواجهة "معلومات مضللة".

وأغلقت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، مواقع إخبارية إيرانية بمصادرة نطاقاتها على الإنترنت، كما أغلقت الوزارة مواقع إخبارية تابعة للحوثيين والميليشيات العراقية.









وخرجت مواقع إخبارية إلكترونية تابعة لإيران والحوثيين وميليشيات في العراق من الخدمة على الإنترنت، وظهر بدلا منها لافتة تؤكد مصادرتها من قبل وزارة العدل الأميركية.

موقع نبأ التابع للميليشيات العراقية

ومن ضمن المواقع المصادرة قنواتُ العالم و"برس تي في" الإيرانية، كما تمت مصادرة موقع قناة المسيرة الخاص بالميليشيات الحوثية، إضافة إلى مواقع الكوثر ونبأ التابعة لميليشيات عراقية.

كما طال الحجب قناة "هدهد" الإيرانية للأطفال وقناتي فلسطين اليوم التابعة للجهاد الإسلامي واللؤلؤة التابعة للمعارضة البحرينية، وكذلك قناة نبأ ووكالة يونيوز اللبنانيتين.

كما أغلقت الحكومة المحجوبةلأميركية موقع قناة آسيا التابعة للسياسي آراس حبيب المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، كما أغلقت موقع قناة كربلاء التابع للعتبة الحسينية.

وظهرت على المواقع ا عبارة: "تستشهد الصورة المنشورة على مواقع الويب للإعلان عن حجب وسائل الإعلام بقوانين تبرر هذه الخطوة، والتي تسمح للحكومة الأمريكية باستخدام أصول الكيانات المتورطة في الاتجار بالتقنيات والمواد والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أو المتورطة في مصادرة تصنيع أو استيراد أو بيع أو توزيع مواد غير مشروعة.