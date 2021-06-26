العراق.. هجوم بالمسيرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم السبت، بشن هجمات متزامنة بطائرات مسيرة على قرية براغ، والتي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل بكردستان العراق.

إلى هذا، أشار مسؤول رفيع المستوى إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل. وفق ما نقلت شبكة رووداو الكردية.

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ووقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ.

ولم يعرف حتى الآن مصدر إطلاق هذه المسيرات.

يذكر أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم مماثل، في 14 أبريل الماضي، بطائرات مسيرة استهدفت مقرّات قوات التحالف الدولي داخل المطار، ما تسبب بمقتل متعاقد أجنبي وسقوط عدد من الجرحى.

وأعلنت ميليشيا موالية لإيران تدعى "سرايا أولياء الدم"، وهي لم تكن معروفة من قبل، مسؤوليتها عن الهجوم.