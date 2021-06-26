.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. هجوم بالمسيرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل

موقع سقوط القنابل من المسيرات في أربيل
موقع سقوط المتفجرات من المسيرات في أربيل

العراق.. هجوم بالمسيرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل

هجمات متزامنة على قرية قرب القنصلية الأميركية في كردستان العراق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم السبت، بشن هجمات متزامنة بطائرات مسيرة على قرية براغ، والتي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأميركية في أربيل بكردستان العراق.

استعراض عسكري للحشد الشعبي في العراق.. بأسلحة إيرانية العراق استعراض عسكري للحشد الشعبي في العراق.. بأسلحة إيرانية

إلى هذا، أشار مسؤول رفيع المستوى إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومسبان التابعة لأربيل. وفق ما نقلت شبكة رووداو الكردية.

ووقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ.

ولم يعرف حتى الآن مصدر إطلاق هذه المسيرات.

يذكر أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم مماثل، في 14 أبريل الماضي، بطائرات مسيرة استهدفت مقرّات قوات التحالف الدولي داخل المطار، ما تسبب بمقتل متعاقد أجنبي وسقوط عدد من الجرحى.

وأعلنت ميليشيا موالية لإيران تدعى "سرايا أولياء الدم"، وهي لم تكن معروفة من قبل، مسؤوليتها عن الهجوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الرئيس البرازيلي ينزع الكمامة عن وجهي طفلين شاهد الرئيس البرازيلي ينزع الكمامة عن وجهي طفلين
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
الأكثر قراءة
القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات القبض على فنان مصري متلبسا بحيازة المخدرات
شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين شابان نفذا أكبرعملية احتيال بتاريخ بيتكوين.. واختفيا بالملايين
فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته
الإمارات تجري تعديلاً على رسوم تأشيرات الإقامة والسياحة الإمارات تجري تعديلاً على رسوم تأشيرات الإقامة والسياحة
أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد الأزمة.. وجديد عن والدتها أول ظهور لدنيا سمير غانم بعد الأزمة.. وجديد عن والدتها
بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر بعد صورة القبلة وفضيحة العناق بمكتبه.. وزير بريطاني يعتذر
قبل أن تذهب
أزمة تونس تزداد اشتعالا.. والرئيس يؤكد تعطيل النهضة لمؤسسات الدولة
أزمة تونس تزداد اشتعالا.. والرئيس يؤكد تعطيل النهضة لمؤسسات الدولة
اكتشف المزيد