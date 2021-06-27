العراق.. الإعدام لتسعة مدانين اشتركوا في مجزرة سبايكر

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق 9 مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عدد من الأبرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات إرهابية أثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة".

مادة اعلانية

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".