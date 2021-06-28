البنتاغون لـ"العربية": ليس لدينا مخاوف من ردود أفعال بعد ضرب ميليشيات إيران

نفي مسؤول كبير في البنتاغون في تصريحات خاصة لـ العربية أن تكون هناك مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة العسكرية التي وجهتها قواته الجوية لفصائل مدعومة من إيران في العراق وسوريا الاثنين.

قال مسؤول دفاعي أمريكي مطلع على الضربات لشبكة فوكس نيوز إن طائرات F-15 و F-16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية نفذت عمليات القصف وعادت لقواعدها.

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وأضاف المسؤول أن منشأة واحدة على الأقل تستخدمها الميليشيات الإيرانية لإطلاق الطائرات المسيرة تم تدميرها.





واستهدفت الضربات الأخيرة للطائرات بدون طيار من قبل الميلشيات القواعد الامريكية في بغداد وأربيل شمال العراق.





وقال المسؤول إنه لا يتوقع "سقوط الكثير من الضحايا" من القوات المدعومة من إيران بسبب توقيت الضربة.

وأضاف المسؤول أن جميع الطائرات الأمريكية عادت إلى قواعده دون مشاكل.

وقال البنتاغون في بيان رسمي ان المنشأت المستهدفة كانت تستخدمها ميلشيات حزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء وقد وجه الرئيس الأمريكي بمزيد من الضربات لتعطيل هجمات الميلشيات المدعومة من إيران ضد المصالح الأمريكية.

وفي بيان للمتحدث الرسمي للبنتاغون جون كيربي قال فيه "بتوجيه من الرئيس بايدن شنت القوات العسكرية الأمريكية في وقت سابق من هذا المساء غارات جوية دفاعية دقيقة ضد المنشآت التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية العراقية السورية.

وقد تم اختيار الأهداف لأن هذه المنشآت تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران لشن هجمات بطائرات بدون طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق. وعلى وجه التحديد ، استهدفت الضربات الأمريكية منشآت عملياتية وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق ، وكلاهما تقع بالقرب من الحدود بين تلك الدول.



وأضاف البيان "وقد استخدمت عدة ميليشيات مدعومة من إيران ، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء ، هذه المرافق. وكما يتضح من الضربات التي وقعت مساء اليوم ، فإن الرئيس بايدن كان واضحًا أنه سيعمل على حماية الأفراد الأمريكيين. وبالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة من قبل الجماعات المدعومة من إيران والتي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق ، فإن الرئيس وجّه بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع مثل هذه الهجمات".



وتابع البيان "نحن في العراق بدعوة من حكومة العراق لغرض وحيد هو مساعدة قوات الأمن العراقية في جهودها لهزيمة داعش. ولقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءً ضروريًا ومناسبًا ومدروسًا للحد من مخاطر التصعيد - ولكن أيضًا لإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها.

ومن منظور القانون الدولي ، تصرفت الولايات المتحدة وفقًا لحقها في الدفاع عن النفس. لقد كانت الضربات ضرورية لمواجهة التهديد ومحدودة النطاق بشكل مناسب. وكمسألة تتعلق بالقانون ، اتخذ الرئيس هذا الإجراء وفقًا لسلطة المادة 2 الخاصة به لحماية الأفراد الأمريكيين في العراق ".