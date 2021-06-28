العراق.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الطاقة بمحافظة ديالى

أحبطت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني "أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية كانتا معدتين للتفجير من قبل عصابات داعش الارهابية"، مبينا أن "المنطقه وعرة وغير ممسوكة من قبل القوات الأمنيه، حيث تم استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها".

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وفي وقت سابق، تبنى تنظيم داعش استهداف وقصف محطة سامراء التي افتتحها مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بصواريخ الكاتيوشا.

وكان المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء العراقية قد أعلن، الأحد، عن استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء.

وقال بيان مقتضب للوزارة، إن الاستهداف تم بصواريخ الكاتيوشا، حيث تسبب القصف بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت السبت، عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين في كركوك.

وأشار بيان للخلية إلى أنه "تم تدوين أقوال المعتقلين ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".