.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الطاقة بمحافظة ديالى

إحباط تفجير برجين لنقل الطاقة في ديال
داعش

العراق.. إحباط محاولة لتفجير أبراج الطاقة بمحافظة ديالى

في وقت سابق، تبنى تنظيم داعش استهداف وقصف محطة سامراء التي افتتحها رئيس الوزراء العراقي بصواريخ الكاتيوشا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أحبطت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني "أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية كانتا معدتين للتفجير من قبل عصابات داعش الارهابية"، مبينا أن "المنطقه وعرة وغير ممسوكة من قبل القوات الأمنيه، حيث تم استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها".

وفي وقت سابق، تبنى تنظيم داعش استهداف وقصف محطة سامراء التي افتتحها مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بصواريخ الكاتيوشا.

مكونيل: القاعدة ستعود لأفغانستان.. وعلى بايدن التراجع عن الانسحاب أميركا إرهاب مكونيل: القاعدة ستعود لأفغانستان.. وعلى بايدن التراجع عن الانسحاب

وكان المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء العراقية قد أعلن، الأحد، عن استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء.

وقال بيان مقتضب للوزارة، إن الاستهداف تم بصواريخ الكاتيوشا، حيث تسبب القصف بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت السبت، عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين في كركوك.

وأشار بيان للخلية إلى أنه "تم تدوين أقوال المعتقلين ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دبلوماسي حاول قتل هتلر وكان قادرا على وقف الحرب العالمية دبلوماسي حاول قتل هتلر وكان قادرا على وقف الحرب العالمية
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
الأكثر قراءة
اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن
الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها
هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا
قبل أن تذهب
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
اكتشف المزيد