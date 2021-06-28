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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء في العراق

محطة كهرباء سامراء
داعش

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي استهدف محطة كهرباء في العراق

المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء العراقية: الاستهداف تم بصواريخ الكاتيوشا حيث تسبب القصف بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تبنى تنظيم داعش استهداف وقصف محطة سامراء التي افتتحها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي بصواريخ الكاتيوشا.

وكان المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء العراقية قد أعلن، الاحد، عن استهداف وقصف محطة صلاح الدين الحرارية لأنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء.

وقال بيان مقتضب للوزارة، إن الاستهداف تم بصواريخ الكاتيوشا، حيث تسبب القصف بأضرار جسيمة باجزاء الوحدة التوليدية.

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وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية،قد أعلنت السبت، عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين في كركوك.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك، كما يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوال المعتقلين ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

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