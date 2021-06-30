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إحباط محاولة تفجير أبراج كهربائية بالعراق.. ومقتل إرهابي

أبراج للطاقة الكهربائية في ديالى بالعراق

إحباط محاولة تفجير أبراج كهربائية بالعراق.. ومقتل إرهابي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أحبطت القوات الأمنية العراقية، الأربعاء، محاولة جديدة لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، في ديالى شرقي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم، بأن القوات الأمنية قتلت أحد الإرهابيين بعد نصب كمين محكم له، أثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتفجير برجين للطاقة الكهربائية في منطقة الكفاح شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

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كما أكدت أنه بعد الهزائم المتلاحقة لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية، تحاول هذه العصابات الإضرار بأبراج الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن يقظة القوات الأمنية كانت وراء إحباط عدد من المحاولات التخريبية، بحسب البيان.

محاولة أخرى في قضاء خانقين

وأمس الثلاثاء، أحبطت القوات العراقية محاولة أخرى في منطقة حلوان وسيد جابر التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية، أنها ضبطت عبوات ناسفة قريبة من هذه الأبراج، كانت عناصر إرهابية قد وضعتها في هذه المنطقة.

وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش
وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش

استقالة.. وارتفاع كبير في درجات الحرارة

يأتي ذلك بعد أن قدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وذلك مع تقلص ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.

وتأتي استقالة حنتوش بعد تردٍ تام في ساعات توفير الطاقة الكهربائية في العراق، مع ارتفاع درجات الحرارة، وشن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة.

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