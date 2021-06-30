بغداد.. 7 إصابات بانفجار ضرب مدينة الصدر

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، إصابة 7 أشخاص في انفجار بمدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

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وأفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في أحد أسواق المدينة، وأشارت إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد.

كما نقلت أن العبوة التي انفجرت كانت موضوعة بين الباعة في السوق، وأدت إلى جرح سبعة مدنيين كحصيلة أولية.

إلى ذلك، تداول ناشطون مقطع فيديو للحظات التي تلت الانفجار، وأظهرت الصور تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة.