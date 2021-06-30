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كردستان: نرفض تصريحات فصائل الحشد بحقنا

الضربات الأميركية على الحدود العراقية السورية
من الضربات الأميركية على الحدود العراقية السورية

كردستان: نرفض تصريحات فصائل الحشد بحقنا

"مطار أربيل الدولي لم يشهد انطلاق طائرات.. ادعاءات عارية عن الصحة"

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دبي - العربية.نت

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لا تزال تداعيات الضربة الأميركية التي استهدفت ميليشيات إيرانية على الحدود السورية العراقية فجر الاثنين مستمرة، فقد نفى المتحدّث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، ما صرح به قيادي لأحد فصائل الحشد بأن الطائرات الأميركية التي نفذت الضربة انطلقت من مطار أربيل الدولي.

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وقال عادل في بيان، اليوم الأربعاء، إن تصريحات المدعو أحمد المكصوصي، وهو أحد مسؤولي ميليشيات "كتائب سيد الشهداء" الموالية لإيران، حول انطلاق الطائرات الأميركية من أربيل عارية عن الصحة.

كما عبر عن رفض حكومة إقليم كردستان لتلك المزاعم، مبيّناً أن الحقيقة هي عكس ما افتراه المسؤول وأن الهجمات التي استهدفت أربيل نفذتها ميليشيات خارجة عن القانون، مشدداً على أن ما زعم به هذا الشخص له دلالات سيئة جداً، وفق تعبيره.

واعتبر المتحدّث أن ادعاءات المكصوصي تثبت وبالدليل القاطع، أن أي هجمات محتملة يمكن أن تطال أربيل، هي من أفعال الجهات التي ينتمي إليها الرجل المذكور ومن هم مثله.

من مطار أربيل (أرشيفية- فرانس برس)
من مطار أربيل (أرشيفية- فرانس برس)

"انتقاد مبطن للأكراد"

يذكر أن الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، كان وجه بدوره أمس انتقادا مبطنا للأكراد، قائلا إن "قوى سياسية كثيرة أدانت الاعتداء، لكن الطرف الكردي لم نسمع له تصريحا".

وقبيل تصريحات الخزعلي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الضربات التي أمر بتوجيهها كانت لحماية والدفاع عن سلامة أفراد القوات الأميركية، وإضعاف وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائها، إضافة إلى ردع إيران والميليشيات المدعومة منها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت بلاده.

قيس الخزعلي
قيس الخزعلي

غارات أميركية على مواقع لوكلاء طهران

وكان 4 عناصر على الأقل من فصائل موالية لإيران قتلوا في ضربات جوية أميركية على الحدود العراقية السورية ليل الأحد/الاثنين.

وأعلنت ميليشيات الحشد الشعبي مقتل 4 من مسلحيها في الغارات الأميركية.

قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز
قوات أميركية في العراق (أرشيفية- رويترز

بدوره، أكد تحالف الفتح العراقي وقوع قتلى نتيجة الغارات الأميركية على مواقع ميليشياته في مدينة القائم العراقية الحدودية.

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