.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لقطع ماء الشرب.. استهداف محطة كهرباء في بغداد

كهرباء العراق (فرانس برس)

لقطع ماء الشرب.. استهداف محطة كهرباء في بغداد

قيادة العمليات المشتركة العراقية: مسلحو داعش يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من كافة الاحتياطات الأمنية التي اتخذت خلال الأيام الماضية من قبل القوات الأمنية العراقية، بهدف منع عمليات استهداف محطات الكهرباء المتكررة، إلا أن هجوما جديدا وقع اليوم الاثنين.

فقد أعلنت وزارة الكهرباء استهداف خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ في بغداد، مضيفة أن هذا الهجوم يهدف إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).

استهداف أبراج الطاقة في العراق.. تفجير آخر شرق الموصل العراق استهداف أبراج الطاقة في العراق.. تفجير آخر شرق الموصل

كما أوضحت في بيان أن الحادث استهدف خط قدس-نصر وتسبب في تفجير برج من محطة نصر بعبوات ناسفة ليل الأحد الاثنين، بمنطقة الطارمية. وأضافت أن الفرق الهندسية والفنية توجهت إلى الموقع فورا لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن.

إلى ذلك، اتهمت التنظيمات الإرهابية بتنفيذ تلك العمليات.

أزمة الكهرباء في العراق (فرانس برس)
أزمة الكهرباء في العراق (فرانس برس)

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن مسلحي داعش يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة.

أزمة متكررة

يأتي هجوم اليوم ليضاف إلى هجمات عدة سابقة. فقد أعلن المتحدث بسام العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، مساء أمس أن التنظيمات الإرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى يوم الأحد(أمس).

وتترافق تلك الهجمات مع أزمة كهرباء مزمنة في البلاد منذ سنوات تتجدد كل صيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع كميات الاستهلاك أيضا مقابل الإنتاج. وقد تفاقمت تلك الأزمة مع وقف إيران قبل أكثر من أسبوع، إمدادها للبلاد، بسبب ديون سابقة مترتبة.

لا كهرباء في العراق (فرانس برس)
لا كهرباء في العراق (فرانس برس)

انقطاع مستمر

وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في البلاد من انقطاعات تستمر لساعات يوميا على مدار العام، لكن الأمر يتفاقم سنويا خلال أشهر الصيف عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 مئوية، ويزيد استخدام مكيفات الهواء.

فيما يلقي العراقيون باللوم على كافة الحكومات السابقة التي اعتمدت على واردات الطاقة من إيران، وتقاعست عن تطوير شبكة محلية لخدمة السكان.

في حين يتساءل 40 مليون عراقي "من المسؤول عن كل ما يحدث لبلادهم التي ضاع نصف مواردها النفطية في الأعوام العشرين الماضية وذهب إلى جيوب سياسيين ورجال أعمال فاسدين، فيما لا تزال أبسط المقومات كالكهرباء ناقصة"!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟ رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟
الأكثر قراءة
توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
صمغ البامية صمغ البامية "المقرف".. كنز حقيقي يختبئ خلفه
فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق
قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما
تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى
قبل أن تذهب
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
اكتشف المزيد