الكاظمي: قوات الأمن قتلت عدداً من مخربي أبراج الطاقة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن "قوات الأمن العراقية تبذل جهوداً جبارة لحماية أبراج نقل الطاقة، وأحبطت بالفعل عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية، وألقت القبض وقتلت عدداً من المخربين".

وأضاف خلال جلسة للحكومة العراقية: "عملنا في هذه الحكومة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وافتتحنا محطات عديدة وما زالت الجهود مستمرة في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد".

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وقال إن "سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية عبر استراتيجيات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح لخدمة أبناء شعبنا".

هذا وأحبطت القواتُ العراقية، صباح الثلاثاء، محاولةَ تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، حاول تنفيذها عناصر من تنظيم داعش شمال بغداد.

وبحسب مصادر أمنية، فإن عناصر من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وجهازِ الأمن الوطني، اشتبكت مع ثلاثة عناصر من التنظيم حاولوا تفخيخ برجٍ للطاقة ثم لاذوا بالفرار.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت الاثنين، إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية بمنطقة الصفرة.

إلى هذا، قالت الخلية إنه "بجهد استخباري، وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة 18 بالفرقة الخامسة بالجيش من إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع مواد فجير كانت موضوعة على أحد أبراج نقل الطاقة".

وذكرت أنه جرى "التعامل مع العبوات من قبل الجهد الهندسي".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في وقت سابق الاثنين، استهداف خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ في بغداد، مضيفة أن هذا الهجوم يهدف إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين.

كما أوضحت في بيان أن الحادث استهدف خط قدس نصر وتسبب في تفجير برج من محطة نصر بعبوات ناسفة ليل الأحد إلى الاثنين، بمنطقة الطارمية.

وأضافت أن الفرق الهندسية والفنية توجهت إلى الموقع فورا لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن مسلحي داعش يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة.

أزمة كهرباء

ويأتي هجوم اليوم ليضاف إلى هجمات عدة سابقة. فقد أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، مساء الأحد، أن التنظيمات الإرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى ذلك اليوم.

وتترافق تلك الهجمات مع أزمة كهرباء مزمنة في البلاد منذ سنوات تتجدد كل صيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع كميات الاستهلاك أيضا مقابل الإنتاج. وقد تفاقمت تلك الأزمة مع وقف إيران قبل أكثر من أسبوع، إمدادها للبلاد، بسبب ديون سابقة مترتبة.