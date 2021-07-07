العراق.. أعمال تخريبية جديدة تتسبب بقطع الكهرباء بالمنطقة الشمالية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن استهداف خطوط نقل الطاقة في المنطقة الشمالية بأعمال تخريبية، مما أدى إلى توقف الخطوط عن العمل.

ونقلت الوكالة عن وزارة الكهرباء قولها في بيان "خط نقل الطاقة الكهربائية (الشهيد عبد الله القديمة - الدور شمال سامراء) نزال حقل عجيل النفطي تعرض اليوم إلى استهداف بتفجير عبوة ناسفة على البرج رقم 12 الذي استهدف قبل يومين وتم إصلاحه، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة في منطقة عجيل في محافظة صلاح الدين".

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وأضاف البيان "تم استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - القيارة) بتفجير عبوتين ناسفتين وعبوة ثالثة تم تفكيكها على نفس البرج الذي تم إصلاحه قبل أسبوع تقريبا، مما أدى إلى تضرر (قواعد) البرج".

كما أشار إلى "تفجير عبوة ثالثة على البرج رقم 156، ما أدى إلى تضرره وخروجه عن العمل في منطقة المجمعات قرب قرية المرة مجمع الشهيد ناحية الرياض في محافظة كركوك".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن الثلاثاء، أن "قوات الأمن العراقية تبذل جهوداً جبارة لحماية أبراج نقل الطاقة، وأحبطت بالفعل عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية، وألقت القبض وقتلت عدداً من المخربين".

وأضاف خلال جلسة للحكومة العراقية: "عملنا في هذه الحكومة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وافتتحنا محطات عديدة وما زالت الجهود مستمرة في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد".

وقال إن "سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية عبر استراتيجيات علمية وعَملية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح لخدمة أبناء شعبنا".

هذا وأحبطت القواتُ العراقية، صباح الثلاثاء، محاولةَ تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، حاول تنفيذها عناصر من تنظيم داعش شمال بغداد.