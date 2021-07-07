هجوم صاروخي يستهدف مطار أربيل بكردستان العراق

استهدف هجوم صاروخي، ليل الثلاثاء-الأربعاء مطار أربيل في كردستان العراق، حسب ما أكده جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان قوله إن الهجوم تم بطائرات مسيرة.

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وأفادت مصادرنا عن إجلاء الركاب من الطائرات في مطار أربيل وإطفاء الأنوار، بالإضافة لإغلاق المجال الجوي فوق المطار.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، الهجوم على مطار أربيل تسبب في اندلاع حريق تكافح فرق الإطفاء لإخماده لكنه لم يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

كما سُمع دوي صفارات الإنذار في القنصلية الأميركية في أربيل.

ونقل الإعلام العراقي عن مصدر أمني قوله إن الصواريخ استهدفت محيط مطار أربيل، وإن الخدمة الجوية في المطار وقد تم إغلاق الطرق المؤدية إليه لفترة وجيزة.

بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "الصواريخ استهدفت قاعدة أميركية في مطار أربيل".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كانت مديرية الدفاع المدني العراقية قد أعلنت إخماد حريق اندلع داخل مطار المثنى وسط العاصمة بغداد دون تسجيل خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المديرية قولها في بيان إن الحريق اندلع داخل "كرفان متخذ كقاعة للمؤتمرات" في مطار المثنى، مشيرةً إلى أن أحد منتسبي الدفاع المدني أصيب أثناء عملية الإطفاء.

وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني "أنهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية". وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن موقع الحريق لتحديد أسباب اندلاعه.